قوات الاحتلال تجبر مزارعين على مغادرة أرضهم شرق بيت لحم

بيت لحم / سما /

منعت قوات الاحتلال، اليوم السبت، عدداً من المزارعين في قرية كيسان شرق بيت لحم، العمل في أراضيهم.

وأفادت مصادر محلية، أن قوة عسكرية اسرائيلية داهمت أراضي زراعية كان أصحابها يقومون بالاعتناء فيها وأجبرتهم على مغادرة الأراضي، وهددتهم بالاعتقال في حال رفضهم المغادرة.

وقال الناشط حسين غزال، إن جنود الاحتلال اقتحموا هذه الأرض التي تبلغ نحو 100 دونم، وأبلغ ضابط القوة، المزارعين أنه ليس بمقدورهم دخول الأرض إلا بعد مراجعة مقر الحكم العسكري الكائن في مجمع غوش عصيون الاستيطاني، للحصول على إذن بالدخول، مضيفاً أن هذا دليل على أطماع فيها وأن قوات الاحتلال تضع العراقيل أمام أصحاب الأرض تمهيداً للاستيلاء عليها.