  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تجبر مزارعين على مغادرة أرضهم شرق بيت لحم

السبت 21 ديسمبر 2019 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تجبر مزارعين على مغادرة أرضهم شرق بيت لحم


بيت لحم / سما /

منعت قوات الاحتلال، اليوم السبت، عدداً من المزارعين في قرية كيسان شرق بيت لحم، العمل في أراضيهم.

وأفادت مصادر محلية، أن قوة عسكرية اسرائيلية داهمت أراضي زراعية كان أصحابها يقومون بالاعتناء فيها وأجبرتهم على مغادرة الأراضي، وهددتهم بالاعتقال في حال رفضهم المغادرة.

وقال الناشط حسين غزال، إن جنود الاحتلال اقتحموا هذه الأرض التي تبلغ نحو 100 دونم، وأبلغ ضابط القوة، المزارعين أنه ليس بمقدورهم دخول الأرض إلا بعد مراجعة مقر الحكم العسكري الكائن في مجمع غوش عصيون الاستيطاني، للحصول على إذن بالدخول، مضيفاً أن هذا دليل على أطماع فيها وأن قوات الاحتلال تضع العراقيل أمام أصحاب الأرض تمهيداً للاستيلاء عليها.

الأكثر قراءة اليوم

اول تعليق من نتنياهو على قرار "الجنائية الدولية": هذا يوم أسود

135 مؤسسة أهلية فلسطينية تسلم الاتحاد الأوروبي رسالة ترفض شروط التمويل الجديدة للاتحاد

الجنائية الدولية تقرر فتح تحقيق رسمي بـ"جرائم حرب محتملة" في غزة والضفة

السعودية تنوي الإفراج عن معتقلين أردنيين وفلسطينيين

الرئيس يرحب بإعلان الجنائية الدولية: يوم عظيم وكل فلسطيني يستطيع رفع قضية أمام المحكمة

محكمة باكستانية تقضي بتعليق جثة برويز مشرف أمام البرلمان

"حماس" : مستعدون لتسهيل مهام المحكمة الجنائية الدولية

الأخبار الرئيسية

حماس: غزة "أشبه بقنبلة موقوتة" والأوضاع تتفاقم والمطلوب من المجتمع الدولي التالي..

مسؤول اسرائيلي: يجب تدمير البنية العسكرية لحركة حماس والجهاد الإسلامي بغزة

كاتب إسرائيلي: لهذه الأسباب.. غزة باتت تشكل تحديا جديدا في مجال الاستخبارات الإسرائيلية

تقديرات إسرائيلية تزعم : حركة حماس تريد وقف مسيرات العودة على حدود غزة

كاتب إسرائيلي: بينيت يضع العصي في دواليب التسوية مع حماس