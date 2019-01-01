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مستوطنون برفقة كلابهم يقتحمون برك سليمان

السبت 21 ديسمبر 2019 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون برفقة كلابهم يقتحمون برك سليمان


بيت لحم / سما /

اقتحم، اليوم السبت، عشرات المستوطنين المسلحين برفقة عدد من الكلاب وتحت حماية من جيش الاحتلال، منطقة برك سليمان الأثرية جنوب بيت لحم وتلة جبلية مرتفعة تطل على قرية أرطاس المجاورة المصنفة ضمن مناطق "أ".

وتجول المستوطنون في البرك والاحراش التابعة لها، واغتسلوا من عيونها، كما مارس عدد منهم السباحة في احدى بركها مدعين انها منطقة مقدسة لدى اليهود وذكر اسمها في التوراة.

وقال نشطاء، إن أعمار الذين اقتحموا المنطقة تتراوح بين (16 و17 عاماً)، ويتم احضارهم إلى المكان قبل دخولهم التجنيد الاجباري، وذلك بزعم أن المنطقة مقدسة لليهود ولا بد ان يتم الحفاظ عليها.

يشار الى أن المستوطنين يواصلون اقتحام منطقة برك سليمان بين الفترة والأخرى، تحت حماية الجيش، وهذه الاقتحامات لها دلالات خطيرة بحسب المراقبين الفلسطينيين، من بينها أن اطماع اسرائيل لم تنتهي في هذه المنطقة، رغم تصنيفها بمنطقة " أ" ورغم وجود قصر المؤتمرات الفلسطيني على أراضيها.

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