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لجنة دعم الصحفيين ترحب بقرار المدَّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية

السبت 21 ديسمبر 2019 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

رحبت لجنة دعم الصحفيين بإعلان المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" الانتهاء من الدراسة التمهيدية في الوضع في فلسطين، واستنتاجها بأن كل متطلبات فتح التحقيق الرسمي مستوفاة، وطلبها من الدائرة التمهيدية في المحكمة البت في الولاية الإقليمية للمحكمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال رئيس لجنة دعم الصحفيين صالح المصري، أن الاحتلال ارتكب انتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية الفلسطينية في غزة، والضفة الغربية ترتقي لجرائم حرب، حيث دمر عشرات المؤسسات الصحفية بالقصف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، علاوة على اطلاق النار على الصحفيين الفلسطينيين، رغم ارتدائهم الشارة الصحفية، الامر الذي يخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة حيث وثقت اللجنة منذ بداية عام 2019 نحو 600 انتهاك بحق الصحفيين، لاسيما أثناء تغطيتهم لمسيرات العودة .

وبين الصحفي المصري أن الاحتلال قتل اثنين من الصحفيين أثناء تغطيتهم لمسيرات العودة، وهم ياسر مرتجى واحمد أبو حسين، بالإضافة الى اطلاق النار على مئات الصحفيين ومنعهم من العمل والتغطية والتنقل، وكان اخرها جريمة اطلاق النار على عين الزميل معاذ عمارنة 31 عاماً مما أدى إلى فقدان عينه اليسرى بشكل كامل.

ودعا المصري إلى محاكمة الجنود والضباط الاسرائيليين، الذين ارتكبوا جرائم بحق الصحفيين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

#لجنة دعم الصحفيين

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