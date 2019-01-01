32 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي

اريحا / سما /

تنقل اكثر من 32 الف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي ، فيما أوقفت الشرطة 275 مطلوبا للقضاء والنيابة العامة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة ، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (16271) شخصا ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (16584) شخصا ، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأضافت ، إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (275) مطلوبا للقضاء وممنوعا من السفر ،سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر ، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

وأشارت، أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر و الحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين ، حيث تم التنسيق ل (14) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية ، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (12) مواطنين خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية.

وأكدت ، ان الحركة هذا الاسبوع على معبر الكرامة مفتوحة في الاتجاهين على مدار24 الساعة من الاحد حتى الخميس دون اي تشويشات على حركة المسافرين ، وتتوقف الحركة يوم الجمعة عند الساعة 10:30 صباحا ، فيما دوام يوم السبت من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 12:00 ظهرا في الاتجاهين .