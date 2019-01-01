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رسمياً .. كارلو أنشيلوتي مدرباً لإيفرتون

السبت 21 ديسمبر 2019 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. كارلو أنشيلوتي مدرباً لإيفرتون


وكالات / سما /

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي منذ لحظات قليلة رسمياً تعيين المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مديراً فنياً للفريق الأول خلفاً للمقال ماركو سيلفا.

ونشر نادي إيفرتون الإنجليزي بياناً رسمياً عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت أكد فيه تعاقده مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وتولى كارلو أنشيلوتي رسمياً مهمة تدريب إيفرتون الإنجليزي بعد حوالي أسبوعين من إقالته من تدريب نابولي الإيطالي بعد عام ونصف فقط مع فريق الجنوب الإيطالي.

وسيبدأ كارلو أنشيلوتي مهمته رسمياً بمباراة إيفرتون ضد بيرنلي يوم الخميس القادم ضمن الأسبوع التاسع عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيتواجد كارلو أنشيلوتي في مدرجات ملعب جوديسون بارك لمشاهدة مباراة إيفرتون ضد آرسنال بعد حوالي ساعة من الآن.

#كارلو أنشيلوتي #إيفرتون #مدرب

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