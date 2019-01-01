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حماس: الموقف الأميركي يشجع الاحتلال على مزيد من الجرائم

السبت 21 ديسمبر 2019 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: الموقف الأميركي يشجع الاحتلال على مزيد من الجرائم


غزة / سما /

 اعتبرت حركة حماس، اليوم السبت، الموقف الأميركي المعارض لقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق ضد الاحتلال الإسرائيلي، بأنه يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وقال حازم قاسم، الناطق باسم حماس في تصريح صحفي، إن هذا الموقف يحول الإدارة الأميركية إلى شريكة في العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وأضاف "هذا يؤكد إصرار الولايات المتحدة على توفير غطاء لجرائم الاحتلال ضد شعبنا".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عارض الإعلان من قبل المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، واعتبره غير مبرر.

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