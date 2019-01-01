  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

التحقيق مع الفنانة المغربية دنيا بطمة لتورطها في فضح وابتزاز الفنانين

السبت 21 ديسمبر 2019 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
التحقيق مع الفنانة المغربية دنيا بطمة لتورطها في فضح وابتزاز الفنانين


وكالات / سما /

استدعت الشرطة المغربية، الفنانة دنيا بطمة، للتحقيق معها في تورطها بابتزاز فنانين وفضح شخصيات شهيرة وعامة عن طريق أحد الحسابات على موقع "إنستغرام".

ويتعلق الأمر بحساب "حمزة مون بيبي" الذي زعزع الوسط الفني وتحوّل إلى قضيّة رأي عام، بسبب نشاطه المشبوه ومنشوراته المثيرة للجدل ونشره فضائح وأسرار عدد من المشاهير في مجال الغناء و التمثيل والإعلام، وحتّى الشخصيات الشهيرة في المجتمع المغربي، قبل أن يتم غلقه من طرف السلطات وإيقاف عناصره الذين اعترفوا بعد التحقيق معهم، بوقوف الفنانة دنيا بطمة خلف هذا الحساب وتسييره لمصالح شخصية وتصفية حسابات.

وقالت وسائل الإعلام المغربية، إن استدعاء دنيا بطمة، جاء بناء على شكوى تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان لدى النائب العام بمحكمة الاستئناف في مراكش، بعد تعرض رئيسه وبعض المحامين للتشهير على حساب "حمزة مون بيبي"، حيث طالب بالاستماع إليها، لأن عددا من المتهمين والضحايا يتهمونها بالوقوف وراء هذا الحساب.

ولم يصدر عن المغنية المعروفة بتصريحاتها النارية وبنشاطها المتواصل على صفحتها بموقع "إنستغرام" وتفاعلها مع الجمهور كل ما يحدث في الساحة الفنيّة، وكذلك خلافاتها مع عدد من الفنانين أي تأكيد أو نفي بهذا الخصوص، حيث يرجّح أن يتمّ الاستماع إلى أقوالها بعد عودتها للمغرب، إذ تتواجد خلال اليومين الماضيين في مدينة برشلونة الإسبانية لإحياء حفل زفاف خاص، وفي مصر.

وفي المقابل، نفى المنتج البحريني محمد الترك في مقطع فيديو سابق له علاقة زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة بحساب الفضائح "حمزة مون بيبي" الذي تم توقيفه، واتهم وسائل إعلام مغربية بخلق الفتنة على غرار موقع "شوف تيفي"، مشيرا إلى أنه سيقاضي الموقع المذكور سلفا، لنشره أخبارا زائفة حول زوجته.

#دنيا بطمة #فضائح #فنانين

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب.. مشروع إسرائيلي يُغضب ويصدم مستوطني غلاف غزة

اول تعليق من نتنياهو على قرار "الجنائية الدولية": هذا يوم أسود

إسرائيل تستبق تحقيقا جنائيا: لا صلاحية للمحكمة الدولية في الضفة وقطاع غزة لاربعة اسباب!

الجنائية الدولية تقرر فتح تحقيق رسمي بـ"جرائم حرب محتملة" في غزة والضفة

في رسالة مصورة.. رغد صدام حسين توضح موقفها من الثورة الشعبية في العراق

الرئيس يرحب بإعلان الجنائية الدولية: يوم عظيم وكل فلسطيني يستطيع رفع قضية أمام المحكمة

السعودية تنوي الإفراج عن معتقلين أردنيين وفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

مسؤول اسرائيلي: يجب تدمير البنية العسكرية لحركة حماس والجهاد الإسلامي بغزة

كاتب إسرائيلي: لهذه الأسباب.. غزة باتت تشكل تحديا جديدا في مجال الاستخبارات الإسرائيلية

تقديرات إسرائيلية تزعم : حركة حماس تريد وقف مسيرات العودة على حدود غزة

كاتب إسرائيلي: بينيت يضع العصي في دواليب التسوية مع حماس

135 مؤسسة أهلية فلسطينية تسلم الاتحاد الأوروبي رسالة ترفض شروط التمويل الجديدة للاتحاد