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زوجة دبلوماسي أمريكي تقتل شاباً وتهرب

السبت 21 ديسمبر 2019 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
زوجة دبلوماسي أمريكي تقتل شاباً وتهرب


وكالات / سما /

سمح ممثلو الادعاء البريطانيون للشرطة، بتوجيه الاتهام إلى زوجة دبلوماسي أمريكي بالتسبب في وفاة سائق دراجة نارية شاب، في قضية أثارت احتجاجًا شديدًا بعد فرارها من البلاد.

ولقي شاب بريطاني يدعى هاري دون (19 عامًا)، حتفه في 27 آب الماضي بعد ما تردد عن اصطدام سيارة آن ساكولاس بدراجته النارية في نورثهامبتونشاير بوسط إنجلترا.

وأجرت الشرطة مقابلة مع ساكولاس، لكنها غادرت البلاد في وقت لاحق، بحجة أنها محصنة من المقاضاة كزوجة لدبلوماسي أمريكي.

وقالت جانين سميث من هيئة الادعاء العام الملكية "بعد وفاة هاري دون في نورثهامبتونشاير، خولت هيئة الادعاء شرطة نورثهامبتونشاير اليوم لتوجيه الاتهام إلى آن ساكولاس بالتسبب في الوفاة جراء القيادة الخطرة".

وقال بيان انه تم البدء في اجراءات تسليم زوجة الدبلوماسي الهاربة.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن قرار توجيه الاتهام إلى ساكولاس، زوجة الدبلوماسي الأمريكي الهاربة، بشأن وفاة هاري دون هي "خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لهاري وتجاه العزاء لعائلته".

وقال راب في بيان "آمل أن تدرك آن ساكولاس الآن أن الشيء الصحيح الذي يجب القيام به هو العودة إلى المملكة المتحدة والتعاون في عملية العدالة الجنائية".

وقالت هيئة الادعاء العام الملكية في بيان إن الأمر الآن أصبح في أيدي وزارة الخارجية البريطانية لبحث التقدم بطلب للتسلم واتخاذ قرار بشأن إصداره بشكل رسمي عبر القنوات الدبلوماسية الأمريكية.

وتثير ردود أفعال من الحكومة الأمريكية وساكولاس الشكوك بشأن ما إذا كانت ستعود لمواجهة الاتهامات .

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، قال محامي ساكولاس "إنها لن تعود طواعية إلى المملكة المتحدة لمواجهة حكم محتمل بالسجن".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تشعر "بالإحباط" إزاء القرار البريطاني بتوجيه الاتهام إلى ساكولاس، وأكدت أن الولايات المتحدة ترى أن ساكولاس تخضع للحماية بالحصانة الدبلوماسية.

وأضافت وزارة الخارجية "لا نعتقد أن قرار الاتهام في المملكة المتحدة تطورا مفيدا".

وأِشادت شارلوت تشارلز، والدة دون بالخطوة البريطانية ووصفتها بأنها "خطوة كبيرة" صوب تحقيق العدالة التي وعدت بتحقيقها لأبنها.

#قتل #دبلوماسي

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