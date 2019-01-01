  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسؤولون إسرائيليون أمام خطر الاعتقال في 100 دولة

السبت 21 ديسمبر 2019 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون إسرائيليون أمام خطر الاعتقال في 100 دولة


القدس المحتلة / سما /

يواجه مسؤولون إسرائيليون خطر الملاحقة والاعتقال في أكثر من 100 دولة حول العالم، في حال فتح الجنائية الدولية تحقيقاً رسمياً بشبهات ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
 
وقالت معلقة قناة "كان" الإسرائيلية للشؤون القضائية إن مسؤولين سياسيين وعسكريين حاليين وسابقين معرضون للاعتقال بعد فتح التحقيق.
 
يأتي ذلك عقب إعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية انتهاء مرحلة الدراسة الأولية وتأكيدها أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت.
 
وعبرت الولايات المتحدة عن رفضها لفتح هذا التحقيق حيث زعم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن ذلك غير مبرر، وغرد على "تويتر" بالقول: "إن الطريق إلى السلام الدائم يمر عبر مفاوضات مباشرة".
 
وحمل رئيس وزراء الحكومة بنيامين نتنياهو الاعلان بـ"يوم أسود"، وبعث برسالة إلى زعماء العالم قال فيها إنه يتم تحويل المحكمة الدولية الى سلاح سياسي ضد إسرائيل. 

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب.. مشروع إسرائيلي يُغضب ويصدم مستوطني غلاف غزة

اول تعليق من نتنياهو على قرار "الجنائية الدولية": هذا يوم أسود

إسرائيل تستبق تحقيقا جنائيا: لا صلاحية للمحكمة الدولية في الضفة وقطاع غزة لاربعة اسباب!

الجنائية الدولية تقرر فتح تحقيق رسمي بـ"جرائم حرب محتملة" في غزة والضفة

في رسالة مصورة.. رغد صدام حسين توضح موقفها من الثورة الشعبية في العراق

الرئيس يرحب بإعلان الجنائية الدولية: يوم عظيم وكل فلسطيني يستطيع رفع قضية أمام المحكمة

السعودية تنوي الإفراج عن معتقلين أردنيين وفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

مسؤول اسرائيلي: يجب تدمير البنية العسكرية لحركة حماس والجهاد الإسلامي بغزة

كاتب إسرائيلي: لهذه الأسباب.. غزة باتت تشكل تحديا جديدا في مجال الاستخبارات الإسرائيلية

تقديرات إسرائيلية تزعم : حركة حماس تريد وقف مسيرات العودة على حدود غزة

كاتب إسرائيلي: بينيت يضع العصي في دواليب التسوية مع حماس

135 مؤسسة أهلية فلسطينية تسلم الاتحاد الأوروبي رسالة ترفض شروط التمويل الجديدة للاتحاد