الاستحمام في الشتاء بهذه الطريقة يعرضك للموت .. تعرف

وكالات / سما /

يعد الاستحمام اكثر العادات اليومية والحياتية في حياتنا، وفي الشتاء تعشق الناس الاستحمام بالماء الساخن ويطول الوقت تحت الدش او في البانيو.

ويقول المعالج بالطب البديل احمد سعد ان الاستحمام في الشتاء بالماء الساخن دون شفاط يعرضك للموت المباشر دون ان تأخذ بالك.

المشكلة الكبيرة ان بخار الماء يملأ الحمام بسرعه عالية ويتم تنفسه بدلا من الاوكسجين ويحدث اختناق دون الشعور بذلك لكن مع استمرار تنفس بخار الماء و نقص تدفق الاوكسجين للمخ و بدون أي مقدمات او احساس باي اختناق يحدث اغماء مباشر واحيانا لا يشعر احد بالشخص الموجود في الحمام ويستمر في تنفس بخار الماء و نقص الاوكسجين وبذلك يؤدي الي الوفاة.

والمخاطر التي تواجه الأشخاص، ان سخانات الغاز معظمها ان السخان يكون موجودا بالحمامات وتعمل بالاشتعال المباشر ومن هنا تستهلك اوكسجين الحمام في دقائق وعند غلق الباب والشباك وبخار الماء المكثف احتمال ان يسبب الوفاة.

ونصح سعد بعدم الاستهتار بتشغيل الشفاط او فتح الشباك لان ذلك يعرض اسرتك الي الخطر دون ان تشعر.