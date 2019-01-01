عادة كارثية تسبب الإصابة بالدوالي

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تعد الدوالي مشكلة شائعة بين النساء الحوامل مع تقدم العمر نتيجة لفقدان الأوردة مرونتها إليك أطعمه تقلل من ظهور الدوالي.

وفقا لموقع بولد سكاي الهندي يمكنك الاعتماد على تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل بذور شيا أو بذور الكتان فهي غنية بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على تقوية الأوردة وتحسين صحة الشرايين ومحاربة الالتهابات.

ويمكنك الاعتماد على تناول الأفوكادو فهو يحتوى على فيتامين (هـ) الذي يساعد على منع تجلط الدم ويكون بمثابة تجلط الدم الطبيعي وفيتامين (ج ) المضاد للالتهابات.

على الجانب الأخر يمكنك التقليل من فرص ظهور الدوالي بالإقلال من تناول الأطعمة المالحة والتي تؤدى إلى احتباس السوائل، وتشكل ضغطًا إضافيًا على الأوردة داخل الجسم بجانب الابتعاد عن الوقوف لفترات طويلة لما قد يتسبب في زيادة مشكلة ظهور دوالي.