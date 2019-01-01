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تعرف على 10 طرق لحماية نفسك من الإصابة بمرض السكر

السبت 21 ديسمبر 2019 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على 10 طرق لحماية نفسك من الإصابة بمرض السكر


وكالات / سما /

داء السكري هو مرض مزمن يصيب ملايين الأشخاص حول العالم، وهناك بعض الحالات غير الخاضعة للرقابة التي يمكن أن تسبب العمى والفشل الكلوي وأمراض القلب وغيرها من الحالات الخطيرة.

وعلى الرغم من أن هناك بعض العوامل التي لا يمكنك تغييرها للإصابة بمرض السكر، ألى أن هناك طرق ونصائح للوقاية من مرض السكر .

وكشف موقع "هيلثي"، عن أفضل الطرق للوقاية من الإصابة بمرض السكر، والتى تتمثل فيما يلي :

الامتناع عن السكر والكربوهيدرات المكررة من النظام الغذائي الخاص بك.

تناول الوجبات بانتظام .

الإكثار من شرب الماء كمشروب أساسي .

فقدان الوزن إذا كنت تعانى من زيادة الوزن أو السمنة.

الاقلاع عن التدخين.

اتباع نظام غذائي منخفض للغاية الكربوهيدرات.

تجنب السلوكيات الخاطئة مثل الجلوس لفترة طويلة وعدم القيام بأى من الأنشطة .

تناول حمية عالية الألياف .

تحسين مستويات فيتامين (د) .

قلل من استهلاكك للأطعمة المصنعة .

قلل من تناول القهوة أو الشاي .

#السكري #المرض

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