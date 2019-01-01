القوات البرتغالية تداعب رونالدو: مرحبا بك في المجال الجوي

وكالات / سما /

واصلت الصحف الأوروبية الإشادة بالهدف الذي سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس أمام نظيره سامبدوريا (2-1) مؤخرا.

ووصل ارتفاع رونالدو عن الأرض إلى نحو 2.56 مترا، وظل في الهواء مدة ثانية ونصف، متجاوزا مدافع سامبدوريا في الهواء بـ71 سنتيمترا, قبل تسجيله هدف الفوز من ضربة رأس.

واستعان موقع "ديسبورتو" البرتغالي، بالإسباني خوسيه غونزاليس طبيب الإصابات وتأهيل اللاعبين، لشرح قفزة كريستيانو، قائلا: "تلك القفزة شيء يمكن التدريب عليه، حيث يقوم رونالدو بتدريبات قوة ومرونة وتمارين بليومترية، وهي أعمال كبيرة وصعبة ونتائجها تأتي في وقت قصير، وتهدف إلى زيادة القوة والسرعة، فضلا عن التنسيق الديناميكي الهوائي".

كما نشرت القوات الجوية البرتغالية صورة الهدف لـ"صاروخ ماديرا" بجوار أحد الطائرات قائلة: "مرحبا بك في المجال الجوي".

أما صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية, فوصفت رونالدو باللاعب "الفضائي", الذي جعل يوفنتوس يطير بهذا الهدف.

يشار إلى أن رونالدو خطف الأضواء بشدة في يوم المباراة، الذي شهد أيضا لقاء "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.