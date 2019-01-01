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أتلتيكو مدريد يستفسر عن وضعية ماتيتش

السبت 21 ديسمبر 2019 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أتلتيكو مدريد يستفسر عن وضعية ماتيتش


وكالات / سما /

بات نيمانيا ماتيتش، نجم نادي مانشستر يونايتد، على أعتاب الرحيل عن مسرح الأحلام خلال الانتقالات الشتوية القادمة، ويُعد أتلتيكو مدريد من أبرز المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب الصربي، في إطار سعي المدرب دييجو سيميوني لتعزيز وسط ملعبه بلاعب يحمل خبرات كبيرة.

ويعاني ماتيتش من قلة مشاركاته مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، حيث خاض 7 مباريات فقط مع الفريق الأحمر، 3 منها في الدوري الإنجليزي، ومثلها في مسابقة الدوري الأوروبي، ومباراة وحيدة في كأس الرابطة.

وبحسب الصحفي جيانلوكا دي مارزيو، فإن ماتيتش يقضي موسمه الأخير في أولد ترافورد، بعد خروجه من حسابات أولي جنار سولشاير، ولذلك يسعى اللاعب للرحيل في يناير، من أجل ضمان التواجد في كأس الأمم الأوروبية 2020، مع منتخب بلاده.

وأوضح المصدر نفسه، أن أتلتيكو مدريد استفسر عن وضعية نيمانيا ماتيتش إذ يريد الروخي بلانكوس التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي المقبل بأفضل سعر ممكن، خصوصاً وأن عقده مع مانشستر يونايتد ينتهي خلال الصيف المقبل.

وأشار الصحفي المذكور إلى أن : “أتلتيكو مدريد يريد التعاقد مع نيمانيا ماتيتش في بداية شهر يناير، ولكن حتى الآن مانشستر يونايتد لا يريد بيع اللاعب، يبقى أن نرى ما إذا كان مانشستر يونايتد سيغير موقفه أم لا”.

#أتلتيكو مدريد #ماتيتش #مانشستر يونايتد

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