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صراع بين 5 أندية إنجليزية على ضم فينيسيوس

السبت 21 ديسمبر 2019 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صراع بين 5 أندية إنجليزية على ضم فينيسيوس


وكالات / سما /

دخل البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، جناح نادي ريال مدريد الإسباني، ضمن قائمة اهتمامات عدد كبير من الأندية الإنجليزية، تمهيداً للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

وظهر اللاعب بقوة بقميص ريال مدريد الموسم الماضي تحت قيادة المدرب السابق سانتياجو سولاري، لكنه لم يحظ بنفس الاهتمام مع الفرنسي زين الدين زيدان، وشارك في 6 مباريات بشكل أساسي و8 مباريات كبديل في جميع المسابقات هذا الموسم.

كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية، نقلاً عن صحيفة “إل ديسمارك” الإسبانية، أن أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنهام وولفرهامبتون، يتنافسون على ضم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد.

وتعتقد إدارة تشيلسي، أن فينيسيوس يمكن أن يكون البديل الأمثل لمدة طويلة الأجل، لخلافة البلجيكي إيدين هازارد الذي انضم لريال مدريد.

ومع ذلك، يبدو أن تشيلسي ليس وحده الذي يسعى لضم اللاعب، مع وجود اهتمام من 4 أندية إنجليزية أخرى.

ويزعم التقرير أن أندية باريس سان جيرمان الفرنسي، وروما وإنتر الإيطاليان، أبلغوا مدريد بشكل غير رسمي باهتمامهم.

ووجد فينيسيوس معاملة صارمة من جانب زيدان، الذي أبعده تماماً عن تشكيلة المباراة لعدة مرات، وخسر مركزه لصالح مواطنه رودريجو جوس.

لكن الفتى البرازيلي الصاعد، رفض الخروج على سبيل الإعارة من قبل للعب رفقة نادي بلد الوليد، بعد طلب من الظاهرة رونالدو “مالك النادي” في ضمه يناير المقبل، لكن اللاعب مصمم على استعادة مكانه في تشكيلة ريال مدريد.

#فينيسيوس #ريال مدريد

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