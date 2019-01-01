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بيت لحم: قوات الاحتلال تجبر مزارعي كيسان على مغادرة أراضيهم وتهددهم بالاعتقال

السبت 21 ديسمبر 2019 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم/ سما /

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عددا من مزارعي قرية كيسان شرق بيت لحم على مغادرة أراضيهم، وهددتهم بالاعتقال.

وأفاد نائب رئيس المجلس القروي لكيسان أحمد غزال، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت القرية، ومنعت المزارعين من حراثة أراضيهم، ثم أجبروهم تحت تهديد السلاح بمغادرتها، وعدم العودة اليها، الا من خلال تصريح من قبل الأمن الإسرائيلي في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوب بيت لحم، والا سيتعرضون للملاحقة القانونية والاعتقال.

وأضاف غزال، ان أصحاب الأرض البالغة 100 دونم لديهم فيها أوراق ثبوتية بملكيتها، ويقومون بزراعتها منذ سنوات بالقمح والشعير، لافتا إلى أن رعاة الأغنام يواجهون بطش المستوطنين بالاعتداء وإطلاق الكلاب عليهم.

#الاحتلال

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