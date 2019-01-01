برشلونة مهدد بفقدان 3 نجوم في الديربي

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن احتمالية غياب ثلاثي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز وأرتورو فيدال، عن مباراة "ديربي كتالونيا" أمام إسبانيول، عقب إجازة أعياد الميلاد.

وسيحصل لاعبو برشلونة على إجازات أعياد الميلاد، عقب مباراة ألافيس السبت، قبل العودة للتدريبات، استعدادا لـ"الديربي".

ومن المقرر أن يلعب برشلونة أمام إسبانيول يوم 4 يناير المقبل، قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لخوض السوبر عقب المباراة بـ3 أيام.

وأوضحت التقارير أن اللاعبين الأوروبيين سيعودون للتدريبات يوم 29 ديسمبر الجاري، أي بعد 7 أيام من الإجازة.

أما الثلاثي ميسي، وسواريز، وفيدال، فسيكون رجوعهم يوم 2 يناير المقبل، أي قبل يومين فقط من مباراة إسبانيول، وبالتالي فإن الشكوك تحوم حول قدرتهم على التواجد في مواجهة إسبانيول.