5 مباريات في دوري غزة اليوم

غزة / سما /

تُفتتح مساء اليوم السبت، منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري الدرجة الممتازة ودوري الدرجة الأولى، إضافة لمنافسات الجولة الثانية من دوري الدرجة الثالثة لفرع "الوسطى والجنوب".

ففي دوري الممتازة، يحل اتحاد خانيونس ضيفاً ثقيلاً على فريق اتحاد بيت حانون الرياضي، على ملعب الأخير شمال القطاع.

وفي دوري الدرجة الأولى، يستقبل فريق الزيتون نظيره الجلاء على ملعب اليرموك، فيما يحل فريق الأقصى ضيفاً ثقيلاً على خدمات خانيونس على ملعب الأخير جنوب القطاع.

وفي دوري الدرجة الثالثة، يلتقي فريقي أهلي البريج والترابط على ملعب النصيرات البلدي، فيما يلعب الرباط مع الشافعي على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.