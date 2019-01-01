دفعة معنوية لشباب رفح قبل لقاء الهلال

غزة / سما /

يلتقي شباب رفح مع نظيره الهلال على ملعب فلسطين بغزة الاثنين المقبل, ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من دوري الدرجة الممتازة.

ويدخل "الزعيم" الرفحي اللقاء بأوضاع صعبة, إذ يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة, لكنه سينتعش بعودة لاعبه الجديد عبد الرحمن صالح الحميدي من الإيقاف.

وغاب الحميدي عن لقاء غزة الرياضي الذي خسره الفريق (0-1), بسبب الإيقاف, إذ اتضحت معاناة "الزعيم" من ضعف الحلول الهجومية لهز شباك الخصم, ما يعني أن ظهور اللاعب في أول مباراة رسمية ضد الهلال سيضيف حلولا إضافية لخط المقدمة.

وخطف اللاعب الشاب الأنظار في اللقاءات الودية خلال فترة التوقف بين الدورين, الأمر الذي يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه للظهور بشكل جيد في إياب الدوري.