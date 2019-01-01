  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أكثر من 400 مستوطن اقتحموا الأقصى الأسبوع الماضي

السبت 21 ديسمبر 2019 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 400 مستوطن اقتحموا الأقصى الأسبوع الماضي


القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن أكثر من 400 مستوطنن اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا (عدا يومي الجمعة والسبت) اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة.

وتزداد وتيرة هذه الاقتحامات خلال فترة الأعياد اليهودية، بحيث يتخللها استفزازات للمصلين وعمليات اعتقال وإبعاد عن المسجد، لإتاحة المجال للمتطرفين لتنفيذ اقتحاماتهم بدون أي قيود.

وتطالب دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، التابعة لدائرة الأوقاف الاسلامية الأردنية، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات، لكنّ شرطة الاحتلال لم تستجب لهذا الطلب.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل.. الكشف عن تفاصيل اغتصاب جماعي ضحيته فتاة عمرها 14 عاما

لهذا السبب.. مشروع إسرائيلي يُغضب ويصدم مستوطني غلاف غزة

إسرائيل تستبق تحقيقا جنائيا: لا صلاحية للمحكمة الدولية في الضفة وقطاع غزة لاربعة اسباب!

الجنائية الدولية تقرر فتح تحقيق رسمي بـ"جرائم حرب محتملة" في غزة والضفة

في رسالة مصورة.. رغد صدام حسين توضح موقفها من الثورة الشعبية في العراق

اصابة 30 مواطنا بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

محكمة باكستانية تقضي بتعليق جثة برويز مشرف أمام البرلمان

الأخبار الرئيسية

كاتب إسرائيلي: لهذه الأسباب.. غزة باتت تشكل تحديا جديدا في مجال الاستخبارات الإسرائيلية

تقديرات إسرائيلية تزعم : حركة حماس تريد وقف مسيرات العودة على حدود غزة

كاتب إسرائيلي: بينيت يضع العصي في دواليب التسوية مع حماس

135 مؤسسة أهلية فلسطينية تسلم الاتحاد الأوروبي رسالة ترفض شروط التمويل الجديدة للاتحاد

الرئيس يرحب بإعلان الجنائية الدولية: يوم عظيم وكل فلسطيني يستطيع رفع قضية أمام المحكمة