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نتنياهو يدعو قبرص واليونان إلى اتفاق فوري للغاز

السبت 21 ديسمبر 2019 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يدعو قبرص واليونان إلى اتفاق فوري للغاز


القدس المحتلة / سما /

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القبرص واليونان إلى توقيع اتفاق فوري يتعلق بشبكة الأنابيب لضخ الغاز المستخرج في شرق المتوسط إلى أوروبا.


وقال الناطق باسم الحكومة القبرصية، سيرياكوس كوشوس، بعد محادثة هاتفية بين نتنياهو ورئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسياديس أمس الجمعة، إن نتنياهو دان مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا لترسيم مناطق التبعية البحرية"، واعتبرها غير قانونية.

وأشار إلى أن نتنياهو دعا قبرص واليونان للتوقيع فورا مع "إسرائيل" على اتفاقية حول شبكة الأنابيب المذكورة.

وأضاف المتحدث القبرصي أن الجانبين تبادلا خلال الاتصال الهاتفي المطول "وجهات النظر حول الأحداث الجارية وسبل مكافحة الأنشطة غير الشرعية لتركيا في المنطقة".

وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. 


وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم السابع من الشهر ذاته.

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