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الطقس: اجواء غائمة جزئياً ولا تغير على الحرارة

السبت 21 ديسمبر 2019 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: اجواء غائمة جزئياً ولا تغير على الحرارة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأحد: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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