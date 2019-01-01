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الشعبية تدعو للبناء على قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية

الجمعة 20 ديسمبر 2019 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تدعو للبناء على قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية


غزة / سما /

 رحبت الجبهة الشعبية بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق بجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وقياداته ضد شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع.

ودعت الجبهة إلى البناء على هذا القرار بخطة وطنية موحدة يتم من خلالها متابعة تنفيذه ومواجهة محاولات إجهاضه كما جرى مع فتوى لاهاي، وملاحقة قادة الكيان في كل مكان.

وأشارت إلى أن التجربة الملموسة مع القرارات الدولية تؤكد أن قيمتها الفعلية تكمن في تنفيذها، هذا يتطلب حشدا عربيا ودوليا واسعا لأجل تنفيذ هذا القرار، وكامل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحقوق شعبنا الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة.

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