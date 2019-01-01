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الرجوب يطالب انفانتينو بتوفير آليات تضمن حق الاتحاد الفلسطيني بتطوير كرة القدم على أرضه

الجمعة 20 ديسمبر 2019 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يطالب انفانتينو بتوفير آليات تضمن حق الاتحاد الفلسطيني بتطوير كرة القدم على أرضه


الدوحة /سما/

طالب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، اليوم الجمعة، رئيس الاتحاد الدولي للعبة جياني انفانتينو، بتوفير آليات تضمن حق الاتحاد الفلسطيني بتطوير كرة القدم على أرضه.

وأطلع اللواء الرجوب، انفانتينو، خلال اللقاء الذي جمعهما في العاصمة القطرية الدوحة، على ما تواجهه الرياضة والرياضيين في فلسطين جرّاء ممارسات الاحتلال، وبشكل خاص إعاقة حركة الرياضيين والوفود الرسمية والمعدات والتجهيزات الرياضية، وأكد أن هذه الممارسات تشكل عائقا كبيرا أمام استمرار عملية تطوير اللعبة في فلسطين.

وشدد الرجوب على ضرورة إيجاد اليات جديدة تضمن حقوق الاتحاد الفلسطيني بنشر وتطوير اللعبة أسوة بباقي الاتحادات الأعضاء في "الفيفا"، على أن تكون هذا الآليات بإشراف "الفيفا" وبمشاركة فعالة من الاتحادين الآسيوي والأوروبي للعبة.

وأشار في هذا السياق، إلى تراجع واضح في الدور الذي تلعبه "الفيفا"، في حماية حق الاتحاد الفلسطيني بالنشر والتطوير على أرضه، كما أكد التزام الاتحاد الفلسطيني بالتعاون مع أي آلية يقودها الاتحاد الدولي وتضمن الحق الفلسطيني بتطوير كرة القدم ونشرها في فلسطين.

بدوره، شدد انفانتينو على أهمية الرياضة في تقريب المسافات بين الشعوب رغم كافة الخلافات والانقسامات السياسية، معربا في الوقت ذاته عن إعجابه بالدور الذي لعبه الاتحاد الفلسطيني بتوحيد الأسرة الرياضية الفلسطينية، والحفاظ على الرياضة بمعزل عن كافة الخلافات السياسية.

وأكد أن الاتحاد الدولي سيعمل على إيجاد حلول لوضع حد لمعاناة الرياضة الفلسطينية، وأنه سيتم التواصل مع الاتحاد الفلسطيني في أقرب وقت لتطبيق هذه الحلول على أرض الواقع.

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