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اصابة المطران عطالله حنا بغازات سامة

الجمعة 20 ديسمبر 2019 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة المطران عطالله حنا بغازات سامة


القدس المحتلة / سما /

أصيب المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم مساء اليوم الجمعة، بوعكة صحية ألمت به أثناء استنشاقه مواد كيماوية سامة داخل البطريركية.

وأوضحت الصفحة الرسمية للمطران عطا الله حنا، أنه تعرض لاستنشاق غاز سام نتيجة مواد كيماوية كان قد تم رشها داخل البطريركية خلال نشاط لعمال النظافة داخل البطريركية.

وأشارت إلى أن المرطان نقل إلى المستشفى في مدينة القدس وتم علاجه في حينه، حيث أكد مساعده عماد عطالله بان المطران حنا تعافى من الاصابة وهو بصحة جيدة.

ولفت المساعد عماد، إلى ان المطران لن يتمكن من المشاركة في الفعاليات والاحتفالات في الوقت الحالي وسيقوم بنشاطاته خلال الأيام القادمة بعد تعافيه بشكل كامل.

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