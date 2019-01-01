بحاجة لترجمة فعلية على الأرض.."حماس" تعلق على إعلان "المحكمة الجنائية" فتح تحقيقًا بجرائم الاحتلال

غزة / سما /

أشادت حركة "حماس"، مساء اليوم الجمعة، بإعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" لفتح تحقيق كامل بشأن ارتكاب الإحتلال الإسرائيلي جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الحركة على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، أن الإعلان خطوة في الإتجاه الصحيح تعكس انكشاف طبيعة الإحتلال الإسرائيلي لدى المنظومة الدولية، وحجم الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني ووضوح الحقيقة التي حاول الإحتلال إخفائها واستخدم كل أدواته في تضليل الرأي العام العالمي والعدالة والمؤسسات الدولية.

وأضاف برهوم: هذا الإعلان المهم بحاجة إلى ترجمة فعلية على الأرض والشروع بخطوات عملية لمحاسبة الإحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته كخطوة على طريق تدشين مرحلة جديدة من تحقيق العدالة والإنصاف الدولي لشعبنا ودعم حقوقه، وصولا إلى إنهاء الإحتلال وإزالة آثاره كافة.

وأكد أن حركته تبدي استعدادها التام لتسهيل مهام أي لجان منبثقة بالخصوص والتعاون معها ورفدها بكافة الوثائق والقرائن والبراهين التي تدلل على جرائم الإحتلال وانتهاكاته بحق أبناء الشعب الفلسطيني.