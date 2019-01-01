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"السياحة والآثار" تدين اعتداء الاحتلال على قصر هيرود الشتوي في أريحا

الجمعة 20 ديسمبر 2019 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"السياحة والآثار" تدين اعتداء الاحتلال على قصر هيرود الشتوي في أريحا


أريحا /سما/

 أدانت وزارة السياحة والآثار، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاتها على موقع تلول أبو العلايق "قصر هيرود الشتوي" بمدينة أريحا.

وأشارت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، إلى أن سلطة الآثار الإسرائيلية تقوم بأعمال حفريات غير قانونية وتدخلات في مباني الموقع، سعيا منها لعمل حديقة بالمكان كون معظمه يخضع لسيطرة الاحتلال، وتمنع القيام بأية أعمال تطويرية وتأهيلية فيه، وهو يشكل أحد أكبر المواقع في الفترة الرومانية.

وأكدت الوزارة أنها تسعى لجعل الموقع تحت السيادة الفلسطينية من أجل تأهيله، وفتحه أمام الزائرين، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي رفض ذلك.

وناشدت وزارة السياحة والآثار، منظمة "اليونسكو" وكافة الجهات الدولية، الضغط على الاحتلال لوقف الأعمال في الموقع التي تهدف إلى تزييف الحقائق وخلق روايات تناسبه أيديولوجيا.

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