صور.. وفد حماس يلتقي رئيس الوزراء الماليزي

غزة / سما/

قالت حركة حماس إن وفدها الذي يترأسه موسى أبو مرزوق، التقى رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد اليوم الجمعة، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وبحث معه تطورات القضية الفلسطينية.

وأفاد الموقع الإلكتروني للحركة، أن أبو مرزوق أشاد خلال اللقاء بجهود دولة ماليزيا في دعم الشعب الفلسطيني وإسناده في مختلف المحطات، معربًا عن أمله بأن تترجم قمة كوالالمبور لخطوات عملية تساند الشعب الفلسطيني في معركة الصمود ضد الاحتلال الإسرائيلي.

كما أثنى الوفد على كلمة مهاتير في حفل افتتاح قمة كوالالمبور، والتي دعا فيها إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأكد الوفد تقديره لعقد قمة كوالالمبور ودورها المنتظر في توحيد واستنهاض الأمة الإسلامية.

وشارك في اللقاء كل من أعضاء المكتب السياسي د. خليل الحية، والأخ عزت الرشق، وحسام بدران، وأسامة حمدان، وسامي أبو زهري، وممثل الحركة في ماليزيا.‎