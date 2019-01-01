حقوق الإنسان العراقية: مقتل 485 عراقيا خلال المظاهرات الاحتجاجية

بغداد /سما/

أعلن مسؤول في المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق، اليوم الجمعة، أن إجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية في العراق منذ انطلاقها في الاول من شهر تشرين أول/أكتوبر وحتى الان بلغ 485 قتيلا وأكثر من 27 الف مصابا.

وقال علي البياتي عضو مجلس المفوضي، إن اجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية منذ انطلاقها في تشرين أول/أكتوبر ولغاية الان بلغ 485 قتيلا واكثر من 27 الف مصاباو2807 معتقلين تم اطلاق سراح غالبيتهم باستثناء 107 معتقلا لازالوا رهن التحقيق.

وأضاف أن " عدد المختطفين من المتظاهرين والناشطين بلغ 48شخصا حسب الشكاوى المستلمة من قبل مفوضية حقوق الانسان".

وذكر أن سكوت الحكومة العراقية عن ظاهرة اغتيال وخطف الناشطين من قبل عصابات الجريمة لايمكن ان يفهم الا انها معاقبة للمتظاهرين لانهم تسببوا في اسقاطها".

ويشهد العراق مظاهرات احتجاجية غير مسبوقة في بغداد و9 محافظات جنوبية رافقها عنف مفرط باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع للمطالبة باصلاح العملية السياسية وحل مشاكل البطالة وتحسين الواقع المعيشي أسفر عن إسقاط حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وتخوض القوى السياسية مفاوضات اللحظات الاخير بعد ان تم تجاوز المهلة الدستورية البالغة 15يوما من تاريخ اعلان رئيس الحكومة استقالته لتكليف مرشح اخر من قبل الرئيس العراقي برهم صالح.

وكان البرلمان العراقي قد تسلم رسمياً في الثاني من الشهر الجاري استقالة حكومة عادل عبد المهدي على خلفية الضغط الجماهيري الا ان الاطراف السياسية لازالت مصرة على تولي مهمة تقديم مرشح لتشكيل الحكومة الامر الذي ترفضه المظاهرات الاحتجاجية التي تطالب بمرشح مستقل غير منتمي للاحزاب والكتل السياسية الممثلة بالحكومة والبرلمان.