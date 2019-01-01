حماس: معركتنا مع الاحتلال مفتوحة ومسيرات العودة لن تتوقف

غزة / سما/

أكدت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، أن مسيرات العودة لن تتوقف، موضحة أن المعركة مع الاحتلال الصهيوني معركة مفتوحة والمسيرات احد اشكالها.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع، إن خروج جماهير شعبنا الفلسطيني في الجمعة ال 85 جمعة (الخليل عصية على التهويد) تؤكد على استمرار مسيرات العودة وتعبر عن رفضها لتهويد مدينة الخليل ومحاولات تغيير معالمها.

وشدد القانوع، على أن مسيرات العودة وكسر الحصار لن تتوقف وستظل مستمرة وباقية بأشكال جديدة لإدامة جذوة النضال لدى شعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني وللدفاع عن حقوقه المشروعة.

وأوضح المتحدث باسم حماس، أن المعركة مع الاحتلال الصهيوني معركة مفتوحة ومسيرات العودة أحد أشكالها وجهود الفصائل الفلسطينية مستمرة لتطويرها وإخراجها بشكل يحافظ على استمراريتها وديمومتها.