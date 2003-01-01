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حالات اختناق اثر اندلاع مواجهات في كفر قدوم

الجمعة 20 ديسمبر 2019 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
حالات اختناق اثر اندلاع مواجهات في كفر قدوم


قلقيلية / سما /

 اندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال في قرية كفر قدوم، عقب انتهاء صلاة الجمعة في مسجد القرية.

وأكد شهود عيان، قيام جنود الاحتلال باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني والحي صوب المشاركين في المسيرة الاسبوعية باتجاه المدخل المغلق منذ عام 2003، وتعرض العشرات لحالات اختناق جماعية من شدة كثافة الغاز.

يذكر أن جيش الاحتلال يقوم بقمع المسيرة الاسبوعية باستمرار، ما أدى لوقوع اصابات في صفوف المشاركين واستشهاد مسن، ومازال الطفل عبدالرحمن شتيوي في غيبوبة بعد اصابته بعيار متفجر في رأسه من قبل قناص قبل أربعة أشهر.

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