بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

غزة / سما/

بدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم اللجمعة، الى مخيمات العودة الخمس المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في الجمعة الـ85 من مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأفادت مصادر محلية ببدء توافد المواطنين الى مخيمات العودة الخمس للمشاركة في جمعة "الخليل عصية على التهويد" شرق قطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى الكل الفلسطيني للمشاركة بفعاليات اليوم والتى ستنطلق بعد صلاة العصر مباشرة على أرض مخيمات العودة الخمسة المنتشرة على حدود قطاع غزة ، وذلك للتنديد والتصدي للهجمة الاستيطانية التي تستهدف مدينة الخليل، وبلدتها القديمة.

من جهته، اعتبر المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع أن خروج جماهير الشعب الفلسطيني في الجمعة ال 85 جمعة "الخليل عصية على التهويد" يؤكد على استمرار مسيرات العودة ورفض تهويد مدينة الخليل ومحاولات تغيير معالمها .

وقال القانوع في تصريح صحفي إن مسيرات العودة وكسر الحصار لن تتوقف وستظل مستمرة وباقية بأشكال جديدة لإدامة جذوة النضال لدى شعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني وللدفاع عن حقوقه المشروعة.

وأضاف :" المعركة مع الاحتلال الاسرائيلي معركة مفتوحة ومسيرات العودة أحد أشكالها وجهود الفصائل الفلسطينية مستمرة لتطويرها وإخراجها بشكل يحافظ على استمراريتها وديمومتها.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز بشكل مكثف تجاه خيام العودة شرق خان يونس مع بدء وصول المشاركين

