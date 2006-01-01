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الوحيدي يطالب العالم بالتحرك لإنقاذ حياة الأسير فؤاد الشوبكي

الجمعة 20 ديسمبر 2019 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

طالب نشأت الوحيدي المتحدث باسم مفوضية الشهداء والأسرى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة ، المجتمع الدولي والعالم بالتحرك لإنقاذ حياة الأسير اللواء فؤاد الشوبكي، المعتقل في سجون الاحتلال منذ عام 2006.

وقال الوحيدي،  أن الوضع الصحي الخطير الذي يعانيه شيخ الأسرى الفلسطينيين، في السجون الإسرائيلية اللواء فؤاد الشوبكي لا يحتمل الصمت الذي يمارسه المجتمع الدولي والإنساني، وعلى رأسه الأمم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، التي لا تحرك ساكنا أمام معاناة الأسرى الفلسطينيين وخاصة المرضى الذين يتعرضون لمقصلة الإهمال الطبي المتعمد على يد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.

وطالب الوحيدي، المجتمع الدولي والعالم بأسره للتحرك الفوري لإنقاذ حياة اللواء الأسير فؤاد الشوبكي المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ اختطافه من سجن أريحا مع أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 14 حزيران 2006، ويقضي حكما بالسجن لمدة 20 عاما ويعيش حالة مرضية خطيرة في الجسد وبفعل الظروف الإعتقالية السيئة والعمر الذي جاوز الثمانين عاما.

وشدد الوحيدي، على دور الأمم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية، في توفير الحماية الدولية والإنسانية اللازمة للأسرى الفلسطينيين والضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإلزامه بالإفراج عن اللواء أبو حازم الشوبكي.

ودعا لإطلاق الحملات الوطنية الفلسطينية والعربية والدولية الجادة، من أجل تفعيل قضية شيخ الأسرى الفلسطينيين أبو حازم الشوبكي وتحويلها إلى قضية رأي عام دولي بعيدا عن الشعارات.

#نشأت الوحيدي #فتح #فؤاد الشوبكي

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