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مليونير وحيد يبحث عن سكان ليشاركونه "جنته"

الجمعة 20 ديسمبر 2019 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مليونير وحيد يبحث عن سكان ليشاركونه "جنته"


وكالات / سما /

أثار إعلان في صحيفة، يبحث من خلاله ثري ألماني عن سكان ليعيشوا معه في ضيعته النائية في نيوزيلندا، ضجة في وسائل الإعلام.

فقد نشرت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" اليوم الجمعة، مقالة عن الإعلان بعنوان "مليونير وحيد يبحث عن ناس يعيشون معه في جنته النيوزيلندية".

وفي الإعلان نفسه، يذكر الألماني أنه يريد أن يعيش مع نحو 10 رجال ونساء ظرفاء تحت سن السبعين في ضيعة تبلغ مساحتها 220 هكتارا بالقرب من مدينة نيو بلايموث المطلة على الساحل الغربي للجزيرة الشمالية لنيوزيلندا.

وحاولت أكبر بوابة إخبارية نيوزيلندية "ستاف" - بحسب بياناتها - التواصل مع الرجل لسؤاله عن الإعلان وردود الفعل عليه، لكن دون جدوى حتى الآن.

وذكرت البوابة أن هناك أشخاصا من كافة أنحاء العالم أعلنوا اهتمامهم بالعرض.

وبحسب الإعلان، سافر الألماني إلى نيوزيلندا عام 2000 كسائح، وعثر هناك على مزرعة جميلة واستقر فيها.

وذكرت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" أن الألماني جمع ثروته من إنتاج قهوة مثلجة في معلبات.

وجاء في الإعلان: "احتجت إلى عشرة أعوام حتى وصلت إلى المستوى الحالي".

وأوضح الألماني في إعلانه أنه يريد بعد إتمامه كل شيء الاستمتاع بـ"الجنة" مع أشخاص آخرين يبحثون عن حياة جديدة، موضحا أنه في محيط ضيعته يمكن ممارسة الصيد أو ركوب الخيل أو التجول أو مشاهدة الحيوانات ببساطة.

#مليونير #نيوزيلندا

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