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جوجل تحسن الترجمة في وضع عدم الاتصال

الجمعة 20 ديسمبر 2019 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوجل تحسن الترجمة في وضع عدم الاتصال


وكالات / سما /

قالت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة: “حينما تسافر إلى مكان ما دون الوصول إلى الإنترنت، أو كنت لا تريد استخدام خطة البيانات خاصتك، لا يزال بإمكانك استخدام تطبيق Google Translate على أندرويد وآي أو إس عندما يكون هاتف غير متصل بالإنترنت”.

وأضافت جوجل أن ميزة الترجمة في وضع عدم الاتصال تتحسن، إذ إنها أصبحت أدق بنسبة 12% في 59 لغةً مع تحسين خيارات الكلمة، والقواعد، وبنية الجملة. وفي بعض اللغات، مثل: اليابانية، والكورية، والتايلندية، والبولندية، والهندية، فإن الدقة أصبحت أفضل بنسبة 20.
وأشارت الشركة إلى أن تطبيق الترجمة يدعم النقل الحرفي – أي كتابة كلمة بحروف لغة أخرى – في وضع عدم الاتصال، وذلك لعشر لغات، وهي: العربية، والبنغالية، والغوجاراتية ، والكانادا ، والمهاراتية ، والتاميل ، والتيلجو، والأردية.

ولتجربة الترجمة والنقل الحرفي في وضع عدم الاتصال، يمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق Google Translate على نظام أندرويد من متجر جوجل بلاي، ونظام آي أو إس من متجر آب ستور.

#جوجل #الترجمة

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