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لهذا السبب.. مشروع إسرائيلي يُغضب ويصدم مستوطني غلاف غزة

الجمعة 20 ديسمبر 2019 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. مشروع إسرائيلي يُغضب ويصدم مستوطني غلاف غزة


القدس المحتلة / سما /

كشف المراسل العسكري في غلاف غزة ألموغ بوكير- وهو من سكان الغلاف- أن إسرائيل تطالب سكان غلاف غزة بتمويل مشروع التحصين ضد صواريخ الكورنيت من غزة على حسابهم الشخصي.
 
وأشار المراسل إلى أنه في أعقاب إطلاق صواريخ الكورنيت على غلاف غزة، تم اتخاذ قرار من قبل الصندوق القومي الإسرائيلي ووزارة الجيش على تنفيذ مشروع التحصين الأمني للمناطق السكنية في غلاف غزة، من خلال التشجير الأمني (زرع أشجار ضد الصواريخ).

ونوه بوكير أن سكان الغلاف غير قادرين على تصديق ما تطلبه منهم دولتهم.
 
وأضح قائلًا: "تلقى سكان نتيف هعسراه رسالة، كان فحواها كالتالي: " بدءًا من تاريخ 1.1.19، سيكون تمويل مشروع التشجير على حساب السكان".
 
وأردف:" نعم، ما قرأتموه صحيح، إذا أراد سكان الغلاف الحماية من الصواريخ، فعليهم أن يدفعوا الأموال مقابل ذلك".
 
واسترسل متعجبًا:" دولة إسرائيل لم تكتفِ بعدم توفيرها الأمن لمواطنيها، بل تطالبهم الآن بالدفع إذا كانت لديهم الرغبة لحل هذا التهديد!!".
 
وتوقع بوكير أن في قابل الأيام ستطالب إسرائيل مواطنيها بالدفع على كل اعتراض للصواريخ قامت به القبة الحديدية.

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