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كلوب: لا أتمنى أن أكون مكان صلاح !

الجمعة 20 ديسمبر 2019 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب: لا أتمنى أن أكون مكان صلاح !


وكالات / سما /

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه لا يتمنى أن يصبح مكان، لاعب فريقه الدولي المصري محمد صلاح.

وقاد صلاح ليفربول للصعود لنهائي كأس العالم للأندية، وحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد مونتيري المكسيكي في الدور نصف النهائي والتي انتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعداً مع فلامنجو البرازيلي الذي تخطى الهلال السعودي في نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ووجد محمد صلاح حفاوة وتشجيع كبير من جانب الجماهير العربية المتواجدة في ملعب المباراة.

قال يورجن كلوب في تصريحات أبرزتها شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، بعدما قام بتدريب محمد صلاح لأكثر من موسمين: “لقد كانت تجربة جيداً للغاية مع صلاح، كان أكثر إيجابية في التدريبات”.

وأضاف: “محمد صلاح رائع للغاية على أرض الملعب”.

وتابع: “سقف التوقعات المنتظر كبير للغاية من محمد صلاح في كأس العالم للأندية باعتباره أفضل لاعب عربي بالوقت الحالي، مع تشجيع الجماهير العربية له في البطولة”.

وأردف: “كانت الأصوات في الملعب مرتفعة جداً عندما ظهر صلاح على الشاشة، لا أريد أن أكون مكانه مع كل هذا الاهتمام الذي تلقاه باستمرار مع كل لمسة”.

وأختتم: أنه يجيد التعامل تحت ضغط، لكن لا ننسى أنه شخص طبيعي ويريد الحصول على بعض الاسترخاء من وقت لأخر”.

#يورجن كلوب #محمد صلاح

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