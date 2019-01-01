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بوجبا لن يلعب مجدداً في مانشستر يونايتد

الجمعة 20 ديسمبر 2019 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوجبا لن يلعب مجدداً في مانشستر يونايتد


وكالات / سما /

كشفت صحيفة “الميرور” الإنجليزية بأن إدارة مانشستر يونايتد ولاعبي الفريق يعلمون بأن الفرنسي بول بوجبا لن يلعب مجدداً في الشياطين الحمر، مما يؤكد اقترابه من الرحيل عن اليونايتد خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وارتبط اسم بول بوجبا ابن 26 عاماً بالرحيل عن مانشستر يونايتد منذ الصيف الماضي، عندما أعلن النجم الفرنسي بشكل صريح رغبته في الانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني.

ويعتبر النجم الفرنسي بول بوجبا هو هدف مواطنه زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الأساسي منذ الصيف الماضي، لذلك يسعى المرينجي للظفر بخدماته في شهر يناير القادم.

وأشارت الصحيفة أن الجميع في مانشستر يونايتد يعلمون بأن بول بوجبا سيرحل عن الفريق، ولن يلعب مجدداً له.

وأكملت الصحيفة أن بوجبا لم يلعب مع مانشستر يونايتد منذ شهر سبتمبر الماضي بعد تعرضه للإصابة في قدمه، وبالرغم من تعافيه من إصابته، إلا أن عودته للملاعب في الوقت الحالي محل شك بسبب مرضه.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية بأن مانشستر يونايتد لن يستغنى عن مبلغ 150 مليون استرليني من أجل السماح لبوجبا بالرحيل.

الجدير بالذكر أن عقد بول بوجبا مع مانشستر يونايتد ينتهي صيف عام 2021 مع إمكانية إضافة موسم آخر.

#بول بوجبا #مانشستر يونايتد

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