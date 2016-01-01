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جوارديولا يضع شروطاً للاستمرار مع مانشستر سيتي

الجمعة 20 ديسمبر 2019 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا يضع شروطاً للاستمرار مع مانشستر سيتي


وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن الإسباني بيب جوارديولا قد وضع أكثر من شرط مقابل استمراره كمدرب لفريق مانشستر سيتي.

وانتقل بيب جوارديولا لتولي تدريب فريق مانشستر سيتي صيف عام 2016، ونجح مع السيتي في السيطرة على البطولات المحلية، بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين، وبكأس الاتحاد الإنجليزي مرة، وبكأس كاراباو مرتين، وبكأس الدرع الخيرية مرتين، وينتهي عقد بيب جوارديولا مع فريقه مانشستر سيتي صيف عام 2021.

وخرجت صحيفة “الدايلي ميل” الإنجليزية منذ أيام لتؤكد وجود بند في عقد بيب جوارديولا يتيح له الرحيل عن مانشستر سيتي الصيف المقبل بدون الانتظار حتى ينتهي عقده، ولكن المدرب الإسباني سيستمر حتى نهاية عقده، بل لفترة أطول، إذا وافقت الإدارة على تلبية طلباته.

وأشارت الصحيفة أن بيب جوارديولا طلب من إدارة مانشستر سيتي التعاقد مع ثلاث صفقات جديدة في الصيف، وتعيين مساعد جديد له بعد اقتراب ميكيل أرتيتا من الرحيل من أجل الاستمرار مع السيتي.

جوارديولا طلب التعاقد مع قلب دفاع جديد، بالإضافة إلى ظهير أيسر، ومهاجم، حيث تعاقد السيتي فقط الصيف الماضي مع صفقتين “رودري، وكانسيلو”، ولم يظهر الأخير بصورة جيدة مع الفريق.

وأضافت الصحيفة أن جوارديولا يرغب في تعيين رودولفو بوريل ليكون بديلاً لميكيل أرتيتا الذي سيتولى مهام تدريب آرسنال في الفترة المقبلة.

#بيب جوارديولا #مانشستر سيتي

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