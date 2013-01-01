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رونالدو يُعلق على هدفه في سمبدوريا

الجمعة 20 ديسمبر 2019 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يُعلق على هدفه في سمبدوريا


وكالات / سما /

أبهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي محبي الساحرة المستديرة اول أمس ، إثر تسجيله هدفًا من الأهداف التي ستكتب في قائمة الأهداف الرائعة خلال مسيرته الكروية.

رونالدو استطاع القفز على طريقة أير جوردان، نجم كرة السلة، على بعد 2.56 متر، أمام عجز دفاع سامبدوريا، ليحرز الهدف الثاني للبيناكونيري، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

وعقب نهاية المباراة، امتثل رونالدو لعدسات الكاميرات سكاي إيطاليا، للحديث عن هذا الهداف الرائع، قائلاً: «هل حقًا قفزت على بعد 2.56متر؟ لم أكن أعرف حقيقة الأمر، وأنا سعيد بالنتيجة، لأن المباراة كانت صعبة للغاية وسامبدوريا لعب بشكل جيد».

وتابع رونالدو حديثه، قائلاً: «جميع لاعبي الفريق أظهروا أداًء قويًا وكان هدفًا رائعًا وأنا راض عن مساعدة فريقي في الحصول على 3 نقاط».

واختتم رونالدو تصريحاته مؤكدًا تعافيه من مشاكل الركبة ونتيجة لهذا سلسلة الأهداف التي سجلها في 4 مباريات الأخيرة، قائلاً: «تعرضت لمشاكل في الركبة منذ شهر، ولكن تجاوزتها، وأشعر بحالة جيدة بدنيًا، وما أريده دائمًا هو مساعدة الفريق في الفوز وتحقيق الألقاب».

وليست هذه المرة التي يقفز فيها رونالدو على ارتفاع عالٍ، بل حدث من قبل في موسم 2013 ضد مانشستر يونايتد وقفز على بعد 2.93 م، وفي موسم 2014 أمام أوساسونا على مسافة 2.44م، وضد منتخب ويلز في عام 2016، قفز على بعد 2.42م.

#كريستيانو رونالدو #سمبدوريا

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