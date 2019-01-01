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السلام بطلا لدوري السلة للكراسي المتحركة

الجمعة 20 ديسمبر 2019 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلام بطلا لدوري السلة للكراسي المتحركة


غزة / سما /

حصد فريق السلام لقب دوري السلة للكراسي المتحركة, عقب انتصاره الثمين على منافسه الهلال الأحمر (36-20), في اللقاء النهائي الفاصل الذي جرى على صالة سعد صايل بغزة.

وسيطر السلام على معظم أرباع اللقاء, وجاءت النتائج على الشكل التالي: (9-6), و(3-8), و(11-4), و(13-2).

أدار اللقاء تحكيميا أحمد القاضي، وتامر قشطة، ومحمد العالول، وأحمد زعرب مسجلا، ومحمد الكرنز ميقاتي، وغالب الزاملي ميقاتي "24 ثانية".

يشار إلى أن لقاء ذهاب النهائي انتهى لمصلحة السلام (53-43), في حين حسم الهلال موقعة الإياب لمصلحته (46-41).

#السلام #الكراسي المتحركة #دوري السلة

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