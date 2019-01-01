السلام بطلا لدوري السلة للكراسي المتحركة

غزة / سما /

حصد فريق السلام لقب دوري السلة للكراسي المتحركة, عقب انتصاره الثمين على منافسه الهلال الأحمر (36-20), في اللقاء النهائي الفاصل الذي جرى على صالة سعد صايل بغزة.

وسيطر السلام على معظم أرباع اللقاء, وجاءت النتائج على الشكل التالي: (9-6), و(3-8), و(11-4), و(13-2).

أدار اللقاء تحكيميا أحمد القاضي، وتامر قشطة، ومحمد العالول، وأحمد زعرب مسجلا، ومحمد الكرنز ميقاتي، وغالب الزاملي ميقاتي "24 ثانية".

يشار إلى أن لقاء ذهاب النهائي انتهى لمصلحة السلام (53-43), في حين حسم الهلال موقعة الإياب لمصلحته (46-41).