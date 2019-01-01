  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب: أريد محاكمة فورية!

الجمعة 20 ديسمبر 2019 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: أريد محاكمة فورية!


وكالات

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاكمة فورية في مجلس الشيوخ، وذلك بعد رفض رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تسليم عملية المساءلة إلى مجلس الشيوخ قبل أن تعلم كيف سيديرها الجمهوريون.

وكتب ترامب عبر "تويتر" مساء الخميس: "بعدما لم يمنحني الديمقراطيون إجراءات سليمة في مجلس النواب أو محامين أو شهودا أو أي شيء، فهم يريدون الآن أن يملوا على مجلس الشيوخ كيف يدير المحاكمة".

وأضاف: "في الواقع، ليس لديهم دليل على أي شيء، فلن يحضروا (الجلسة) أبدا، إنهم يريدون الخروج. وأنا أريد محاكمة فورية!"

وبعد أن اتهم مجلس النواب ذو الأغلبية الديمقراطية ترامب الأربعاء باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، أشارت بيلوسي إلى أن الديمقراطيين سيقررون "كمجموعة" موعد تقديم قرار إحالة ترامب إلى المحاكمة في مجلس الشيوخ، مضيفة أنها ليست مستعدة بعد لتعيين مديري الإقالة، الذين سيتعين عليهم تمثيل الادعاء في محاكمة مجلس الشيوخ.

الأكثر قراءة اليوم

توقعات بالاعلان عن موعد صرف المنحة القطرية اليوم الخميس

صور ..وفد حماس برئاسة مشعل يلتقي روحاني واردوغان ومهاتير محمد على هامش قمة كوالامبور

غانتس : حان وقت حسم الاوضاع مع غزة عسكريا لضمان الهدوء والامن لسكان الجنوب

الحكومة توضح بشأن حديث رئيس الوزراء عن ديون المخيمات لصالح شركة الكهرباء

اشتية : الانتخابات لن تكون إلا بمشاركة القدس و الحكومة قررت دفع فاتورة الكهرباء عن جميع المخيمات

هنية يلتقي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ويؤكد على ضرورة اجراء الانتخابات بالقدس والضفة وغزة

الاحتلال: اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

الأخبار الرئيسية

مسؤول أممي : 2.4 مليون فلسطيني بحاجة إلى مساعدات

ساندرز : يجب أن تكون السياسة الأميركية مؤيدة للفلسطينيين أيضا

غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "الخليل عصية على التهويد"

صحيفة عبرية تكشف عن مخطط بينيت لوقف البناء الفلسطيني الممول من أوروبا بمناطق (ج)

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة