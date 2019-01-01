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1.5 مليون منهم يُصنفون بأنهم من "أشد المحتاجين"

مسؤول أممي : 2.4 مليون فلسطيني بحاجة إلى مساعدات

الجمعة 20 ديسمبر 2019 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أممي : 2.4 مليون فلسطيني بحاجة إلى مساعدات


غزة / سما /

أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين، جيمي ماكغولدريك، أن 2.4 مليون فلسطيني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية؛ 1.5 مليون منهم يُصنفون بأنهم من "أشد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية".

وأوضح ماكغولدريك، أن صندوق دعم الأمم المتحدة بحاجة إلى ما يقرب من 350 مليون دولار من أجل إيصال الدعم لهؤلاء المحتاجين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ماكغولدريك في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أدلى خلاله بمعلومات حول الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقطاع غزة.

وذكر أنه التقى برئيس الحكومة محمد اشتية، في 11 ديسمبر/ كانون الأول في رام الله، وطالبه بتقديم دعم مالي قدره 348 مليون دولار للفلسطينيين المحتاجين إلى مساعدات إنسانية ضرورية.

وأفاد ماكغولدريك، أنهم يهدفون إلى الوصول إلى 1.5 مليون فلسطيني "الأكثر احتياجًا للمساعدات الإنسانية، وأنهم بحاجة إلى حوالي 350 مليون دولار من أجل هذا".

وقال: " نحن ندرك أن مصادر التمويل والإمكانات المتاحة لدينا لن تمكننا من الوصول إلى جميع المحتاجين".

وأضاف ماكغولدريك، أن 65 في المائة من الفلسطينيين المحتاجين إلى مساعدات إنسانية يعانون من عدم توافر الغذاء.

وتابع: "هناك احتياجات أخرى مثل الصحة، والمياه، والصرف الصحي، والحماية، والمأوى".

وأكد ماكغولدريك، أن دعوتهم جاءت في فترة تتزايد فيها احتياجات الشعب الفلسطيني، وتقلصت فيها المساعدات المقدمة إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ولفت ماكغولدريك، أن سكان غزة، على وجه الخصوص، في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، مضيفًا أن 75 في المئة من المساعدات الإنسانية التي يطالبون بها ستقدم لسكان غزة.

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