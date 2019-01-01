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حماس للاحتلال: "سياساتك الحمقاء محظور إستخدامها مع كتائب القسام

الجمعة 20 ديسمبر 2019 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس للاحتلال: "سياساتك الحمقاء محظور إستخدامها مع كتائب القسام


غزة / سما /

 قالت حركة المقاومة الاسلامية حماس إن مقدرات المقاومة وحياة وأمن الشعب الفلسطيني لن تترك لتقديرات وحسن نوايا الاحتلال.

وقالت الناطق باسم الحركة فوزي برهوم تعقيبا على القصف الاسرائيلي لمواقع المقاومة الليلة الماضية ان إعتماد الإحتلال الاسرائيلي سياسة الإستهداف الموجه والمتواصل مع المقاومة وكتائب القسام، واستمرار ضرب وتدمير مقدراتها وتهديد حياة الناس ،لن يجلب له تحصينا ولن يحقق له أمنا وعليه ان يتحمل التبعات ودفع الثمن .

وأضاف :"لقد أثبت التجربة بأن مثل هذه السياسات الحمقاء محظور إستخدامها مع كتائب القسام ،وفي سلسلة معاركه مع القسام لعبرة".

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