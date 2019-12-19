ساندرز : يجب أن تكون السياسة الأميركية مؤيدة للفلسطينيين أيضا

رام الله / سما /

رأى السناتور الديمقراطي بيرني ساندرز مساء الخميس، أن السياسة الأميركية يجب ألا تكون مؤيدة لإسرائيل فحسب، بل مؤيدة للفلسطينيين أيضا. وكرر ساندرز في مناظرة عُقدت في لوس أنجلوس، بين المُتنافسين على الترشح باسم الحزب الديمقراطي، في انتخابات الرئاسة الأميركية المقرر إجراؤها في العام 2020 المقبل، كرر وصفه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بـ "العنصري"، في حين اتهم المرشح بيت بوتيجيج الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب، باتخاذ قرارات في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، للتدخل في السياسة الإسرائيلية.

من جانبه، ذكر نائب الرئيس السابق جو بايدن، صاحب أكثر الحظوظ بالترشح باسم الحزب الديمقراطي، أن بلاده يجب أن تضغط على إسرائيل، للتحرك صوب حل الدولتين، ولكنه أكد أنه يجب ألا يتم فعل ذلك، عن طريق قطع المساعدات. ووصف بايدن سلوك نتنياهو بما يخص المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية بـ "الفضيحة". وستنطلق الانتخابات داخل الحزب الديمقراطي، بعد أكثر من شهرين، وستنتهي في يونيو / حزيران.

وكان ساندرز قد ألقى في نهاية شهر أكتوبر / تشرين الأول، كلمة في مؤتمر لمنظمة "جي ستريت" الاميركية، التي تُعنى بحث الإدارة الأميركية، على إنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بالطرق السلمية. وأشار السناتور في المؤتمر الذي عُقد في واشنطن، إلى أن المساعدات العسكرية الأميركية المُقدمة لإسرائيل، يجب أن تكون مشروطة بتغيير موقف إسرائيل إزاء قطاع غزة، فقال "إذا كانت إسرائيل تريد مساعدات عسكرية أميركية، فعليها أن تغير موقفها تجاه غزة". وحول نتنياهو وحكومته، قال ساندرز إنه "ليس من معاداة السامية القول، إن حكومة نتنياهو عنصرية".