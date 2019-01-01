محدث .. وفاة شابة وشقيقها جراء حادث سير شمال غزة

غزة / سما /

توفيت الشابة دعاء ناصر أبو شمالة (23 عامًا)، وشقيقها الطفل قصي ناصر أبو شمالة (10 أعوام)، مساء الخميس، جراء حادث سيد وقع على شارع صلاح الدين قبالة المحافظة الشمالية لقطاع غزة.

وأوضح العقيد فهد حرب مفتش عام تحقيقات حوادث السير في دائرة مرور غزة، أن الحادثة وقعت حوالي الساعة 18:00 (6 مساءًا)، حيث صدمت مركبة الشابة وشقيقها أثناء محاولتهما عبور الشارع ما أدى إلى وفاتهما وتم نقلهم إلى مستشفى الأندونيسي.

وأشار حرب إلى أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الجنونية التي كان يقود بها السائق مركتبه، لافتا إلى أن طواقم تحقيقات حوادث المرور باشرت عملها في المكان لإتمام إجراءات التحقيق.