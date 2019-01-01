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اسعار العملات مقابل الشيكل
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اسعار العملات مقابل الشيكل
الجمعة 20 ديسمبر 2019 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله / سما /
جاءت أسعار العملات لليوم الجمعة كما يأتي:
الدولار:3.48
الدينار:4.90
اليورو:3.86
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صحيفة عبرية تكشف عن مخطط بينيت لوقف البناء الفلسطيني الممول من أوروبا بمناطق (ج)
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