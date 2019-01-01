  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يحرقون مركبتين ويخطون شعارات عنصرية غرب نابلس

الجمعة 20 ديسمبر 2019 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يحرقون مركبتين ويخطون شعارات عنصرية غرب نابلس


رام الله / سما /

 أضرم مستوطنون، فجر الجمعة، النار بمركبتين لمواطنين، وخطوا شعارات عنصرية لما يعرف بجماعة "تدفيع الثمن" المتطرفة، في قرية فرعتا غرب نابلس.

وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة : "إن عددا من المستوطنين المتطرفين، اقتحموا قرية فرعتا عند الساعة الثانية من فجر اليوم، وأضرموا النار في مركبتين تعود ملكيتها لشقيقين من القرية".

وأضاف دغلس، أن المستوطنين من البؤرة الاستيطانية "احفاد جلعاد" المحاذية للقرية اقدموا على إحراق سيارتين، وخطوا شعارات عنصرية، قبل انسحابهم من القرية، مشيرا إلى أن ملكية المركبتين تعود للشقيقين ساهر وثائر عبد الرحيم حسين وهما من سكان فرعتا.

الأكثر قراءة اليوم

صاروخ العمادي والعبث في الخلفية..عبد الرحمن شهاب

توقعات بالاعلان عن موعد صرف المنحة القطرية اليوم الخميس

صور ..وفد حماس برئاسة مشعل يلتقي روحاني واردوغان ومهاتير محمد على هامش قمة كوالامبور

الحكومة توضح بشأن حديث رئيس الوزراء عن ديون المخيمات لصالح شركة الكهرباء

اشتية : الانتخابات لن تكون إلا بمشاركة القدس و الحكومة قررت دفع فاتورة الكهرباء عن جميع المخيمات

هنية يلتقي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ويؤكد على ضرورة اجراء الانتخابات بالقدس والضفة وغزة

الاحتلال: اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

الأخبار الرئيسية

ساندرز : يجب أن تكون السياسة الأميركية مؤيدة للفلسطينيين أيضا

غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "الخليل عصية على التهويد"

صحيفة عبرية تكشف عن مخطط بينيت لوقف البناء الفلسطيني الممول من أوروبا بمناطق (ج)

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

غانتس : حان وقت حسم الاوضاع مع غزة عسكريا لضمان الهدوء والامن لسكان الجنوب