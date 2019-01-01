مستوطنون يحرقون مركبتين ويخطون شعارات عنصرية غرب نابلس

رام الله / سما /

أضرم مستوطنون، فجر الجمعة، النار بمركبتين لمواطنين، وخطوا شعارات عنصرية لما يعرف بجماعة "تدفيع الثمن" المتطرفة، في قرية فرعتا غرب نابلس.

وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة : "إن عددا من المستوطنين المتطرفين، اقتحموا قرية فرعتا عند الساعة الثانية من فجر اليوم، وأضرموا النار في مركبتين تعود ملكيتها لشقيقين من القرية".

وأضاف دغلس، أن المستوطنين من البؤرة الاستيطانية "احفاد جلعاد" المحاذية للقرية اقدموا على إحراق سيارتين، وخطوا شعارات عنصرية، قبل انسحابهم من القرية، مشيرا إلى أن ملكية المركبتين تعود للشقيقين ساهر وثائر عبد الرحيم حسين وهما من سكان فرعتا.