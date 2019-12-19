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دمشق : الجيش السوري يغير على المسلحين في ريف إدلب

الخميس 19 ديسمبر 2019 11:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
دمشق : الجيش السوري يغير على المسلحين في ريف إدلب


وكالات -

أفادت وسائل إعلام سورية ببدء الجيش السوري عملية عسكرية في ريف إدلب، وأن الطيران الحربي وجه ضربات لمواقع المسلحين على بعض المحاور اليوم الخميس.

وقالت إذاعة "شام إف إم" السورية، إن وحدات من الجيش بدأت عملية عسكرية بريف إدلب الجنوبي الشرقي، دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.

من جهتها، نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصدر ميداني، أن الجيش "بدأ تمهيده الناري باستهداف نقاط انتشار المسلحين في سراقب ومعرة النعمان وبمحاذاة الطريق الدولي بين حلب وحماة، بغارات جوية ونيران المدفعية".

وأوضح المصدر، أن "الجيش مستعد لتحرير إدلب وأريافها من قطعان الإرهابيين"، مضيفا أن "الطيران المروحي استهدف مواقع المجموعات الإرهابية المسلحة في تلمنس والتح والرفة وقطرة والغدقة ومعرشمشة ومعرشورين ودير الغربي ومعرة النعمان وأطرافها ما كبدها خسائر فادحة بالأفراد والعتاد".

من جهته، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن اشتباكات عنيفة تدور على محاور الخريبي والسكيات جنوب وشرق إدلب، كما تحدث عن "صد فصائل المعارضة المسلحة هجوم الجيش السوري على محور قرية أم جلال بريف إدلب الشرقي".

اشتباكات عنيفة بشمال حلب

وعلى ساحة أخرى، أفاد مصدر عسكري لـRT بأن اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والفصائل المسلحة تدور على محوري صالات الليرمون الصناعية وجمعية الزهراء شمالي حلب.

وفي وقت سابق، شنت الجماعات المسلحة هجمات على أطراف مدينة حلب، حيث أصيب 3 مدنيين بجروح جراء القصف بقذائف صاروخية على منطقة الحمدانية ومشروع 3000 شقة غربي المدينة، حسب وكالة "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة حلب.

المصدر: RT، وكالات

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