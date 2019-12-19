شاهد ..3 قتلى في هجوم على مبنى المخابرات الروسية بموسكو

موسكو/وكالات/

قتل 3 أشخاص، الخميس، في إطلاق نار قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي الروسي في العاصمة موسكو.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن شهود عيان، أن شخصا مجهولا فتح النار من سلاح رشاش، بالقرب من المبنى.

وأضافت أن إطلاق النار أسفر عن مقتل 3 أشخاص، دون توضيح هويتهم.بينما أعلنت السلطات الروسية، عن تحييد مسلح أطلق النار قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي الروسي في العاصمة موسكو.الهجوم وقع في نفس التوقيت الذي كان فيه الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين يلقي كلمة تهنئة بمناسبة عيد جهاز أمن الدولة، الذي يوافق الجمعة 20 ديسمبر/كانون الأول.

من جهتها قالت وكالة "رويترز" إن أعيرة نارية دوّت في وسط العاصمة الروسية موسكو، قرب مقر جهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف.إس.بي) مساء اليوم الخميس، بعد أن نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن جهاز أمني قوله إنه حيّد مهاجما، وإن عددا من الأشخاص أصيبوا.

